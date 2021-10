Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Streit um Flasche Whisky eskaliert; eine Person verletzt - Polizei sucht dringend Zeugen

Heidelberg-Altstadt: (ots)

Die Polizei ermittelt gegen zwei Männer im Alter von 29 und 38 Jahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, des Diebstahls und des Raubes und sucht nun dringend Zeugen, die den Übergriff beobachtet haben.

Mit einer Flasche Whisky habe sich ein 32-jähriger Mann am Mittwochabend auf eine Bank in der Heidelberger Altstadt gesetzt. Wenige Minuten später hätten ihn zwei ihm bekannte Männer angesprochen und aufgefordert, ihnen etwas von dem hochprozentigen Getränk abzugeben. Der Forderung sei er nicht nachgekommen. Daraufhin sollen ihn die beiden angegriffen, mit einem metallenen Gegenstand ähnlich dem einer Stange auf den Hinterkopf und ins Gesicht geschlagen haben. Auch sollen sie ihn mit Füßen getreten haben, nachdem er bereits am Boden gelegen hätte. Mit der Whiskyflasche seien die beiden Tatverdächtigen dann weggelaufen. Mehrere unbekannte Personen hätten den Übergriff beobachtet und seien dem verletzten Mann zur Hilfe gekommen. Die Polizei bittet nun diese Zeugen, die nicht nur Hinweise zum Tathergang, sondern auch zur genauen Örtlichkeit und der Uhrzeit geben können, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Telefon: 06221/7542441 oder beim Kriminaldauerdienst, Telefon: 0621/174-4444, zu melden.

