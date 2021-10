Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lübbesmeyerweg/ Führerhaus ausgebrannt

Coesfeld (ots)

In der Nacht zu Montag (04.10.21) ist das Führerhaus eines Lkw am Lübbesmeyerweg vollständig ausgebrannt. Der Auflieger blieb unbeschädigt. Es handelt sich nach ersten Ermittlungen um Brandstiftung. Gegen 1.10 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

