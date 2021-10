Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Auf der Geest/ Schmierereien am Berufskolleg

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben Wände des Hauptgebäudes und der Werkstatt des Richard-von-Weizsäcker-Berufskollegs beschmiert. Die Tatzeit liegt zwischen 18 Uhr am Freitag (01.10.21) und 9 Uhr am Samstag (02.10.21). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

