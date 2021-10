Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Vandalen tobten in Senden

Coesfeld (ots)

Vandalen tobten Über das Wochenende in Senden. Zwischen Freitag (01.10.21) und Sonntag (03.10.21) beschädigten Unbekannte Täter Autos (Seitenspiegel abgetreten oder Fensterscheiben entglast), beschmierten Hinweisschilder mit Farbe (im Bereich der Steverstraße) und schlugen die Fensterscheibe einer Bushaltestelle am Mühlenbach ein. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

