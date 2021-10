Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Große Viehstraße/Unfallbeteiligte gesucht

Coesfeld (ots)

Bei einem Sturz hat sich ein neunjähriges Mädchen aus Coesfeld Verletzungen zugezogen. Die Polizei sucht in dem Zusammenhang eine unfallbeteiligte Fahrradfahrerin. Passiert ist das am Freitag (01.10.21). Zwischen 7.45 Uhr und 7.55 Uhr wartete das Mädchen am Schotterweg zwischen einem Restaurant und der Agentur für Arbeit, um eine Fahrradfahrerin vorbeizulassen.

Dabei stieß die Unbekannte gegen den Vorderreifen, der zum Fahrrad der Neunjährigen gehört. Das Mädchen fiel hin und verletzte sich dabei.

Die unbekannte Frau erkundigte sich noch nach dem Wohlbefinden und fragte die junge Coesfelderin, ob ein Rettungswagen nötig sei. Das Mädchen verneinte das.

Daraufhin fuhr die Frau auf ihrem Fahrrad weiter. Sie soll um die 30 Jahre alt sein, rote, oder bräunliche kinnlange Haare haben. Sie trug ein weißes Oberteil mit einer Aufschrift sowie eine dunkle Hose.

Die Polizei in Coesfeld bittet die Unbekannte und weitere Zeugen, sich unter 02541-140 zu melden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell