POL-COE: Coesfeld-Stockum - Verletzter Kradfahrer nach Alleinunfall

Ein 27jähriger Oer-Erkenschwicker befuhr am 02.10.2021, gegen 13:20 Uhr, aus Rosendahl-Holtwick kommend, mit seinem Krad die K 46 (Alte Gescheraner Straße), in Richtung Gescher. In einer leichten Linkskurve, wenige Meter vor der Kreisgrenze zum Nachbarkreis Borken, kam der Kradfahrer, ohne Fremdeinwirkung, nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr geradeaus in ein Maisfeld. Bei dem anschließenden Sturz verletzte er sich am Bein. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik verbracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die K46 gesperrt.

