Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fahrradgespann von Autofahrerin angefahren

Ahaus (ots)

Eine leichtverletzte Radfahrerin und geringer Sachschaden an einem Auto sind die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch in Ahaus. Eine 28-jährige Ahauserin war mit ihrem Wagen auf der Ikemannstraße in Richtung Wessumer Straße unterwegs, um dort nach rechts in Richtung Ahaus abzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit einer 29 Jahre alten Radfahrerin. Die Ahauserin hatte den Radweg der Wessumer Straße aus Richtung Ahaus kommend in Richtung Wessum mit ihrem Fahrrad samt Kindertransportanhänger befahren. Das Kind blieb augenscheinlich unverletzt. Der Rettungsdienst brachte die leichtverletzte Mutter und zur Vorsicht auch das Kind in ein Krankenhaus.

