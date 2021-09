Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Autofenster beschädigt

Isselburg (ots)

Die Seitenscheibe eines parkenden Wagens hat ein Unbekannter in Isselburg-Anholt mutwillig beschädigt. Dabei entstand ein Sachschaden von circa 400 Euro. Zu der Tat kam es zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 15.30 Uhr, an der Wilm-Rinck-Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

