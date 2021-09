Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mit den Außenspiegeln kollidiert und geflüchtet

Bocholt (ots)

Im Begegnungsverkehr hat ein Unbekannter am Mittwoch in Bocholt ein entgegenkommendes Fahrzeug beschädigt. Ein 30-Jähriger war gegen 15.55 Uhr mit seinem Wagen auf der Sporker Ringstraße in Richtung Wollstegge unterwegs. Seinen Angaben zufolge kam ihm ein Lkw entgegen, der zu weit links gefahren sei. Die Fahrzeuge seien mit den Außenspiegeln gegeneinander gestoßen und der Lkw-Fahrer habe sich entfernt. Zurück blieb ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Bei dem beteiligten Fahrzeug habe es sich um eine Sattelzugmaschine mit Auflieger gehandelt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell