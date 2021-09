Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken-Weseke - Ungebremst aufgefahren

Borken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt am Mittwoch ein 30 Jahre alter Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Borken. Der Borkener war auf der Bundesstraße 70 aus Richtung Borken kommend in Richtung Südlohn unterwegs, als er gegen 07.50 Uhr auf einen verkehrsbedingt wartenden Wagen eines 34-Jährigen ungebremst auffuhr. Der Schermbecker hatte sein Fahrzeug an Kreuzung B 70 / Borkenwirther Straße vor einer roten Ampel gestoppt. Den Leichtverletzten brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird mit rund 10.000 Euro beziffert.

