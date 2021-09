Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Kind verstirbt an Unfallfolgen

Isselburg (ots)

An den Folgen seiner schweren Verletzungen leider verstorben ist jetzt ein dreijähriges Kind. Es hatte diese bei einem Verkehrsunfall in Isselburg erlitten, der sich wie berichtet am 09.09.2021 auf der Werther Straße ereignet hatte (Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/5015891).

