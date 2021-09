Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Ohne Kennzeichen und Führerschein auf einem Rad

Reken (ots)

Auf dem Hinterrad fahrend und zeitweise mit überhöhter Geschwindigkeit war ein 19-jähriger Motorradfahrer am Dienstagabend in Reken unterwegs. Einem Zeugen war zudem aufgefallen, dass an dem Fahrzeug des Rekeners kein Kennzeichen befestigt war. Dabei blieb es nicht: Auch eine Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte der Mann nicht. Als er von dem Zeugen angesprochen wurde und dieser sich als Polizeibeamter auswies, versuchte der Rekener zu flüchten. Dieses Unterfangen misslang. Die Weiterfahrt untersagten hinzugerufene Polizeibeamte dem 19-Jährigen. Nun folgt ein Strafverfahren.

