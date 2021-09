Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Radmutter beschädigt Windschutzscheibe

Heek (ots)

Zu einem Unfall der kuriosen Art ist es am Montag zwischen Heek und Ahaus auf der L 572 gekommen. Ein 34-Jähriger war mit seinem Wagen gegen 13.30 Uhr in Richtung Heek unterwegs, als eine Radmutter in seine Windschutzscheibe einschlug. Die Schraube stammte von einem Anhänger. Dieser wurde von dem Auto eines 47 Jahre alten Heekers gezogen. Der entgegenkommende Ahauser war in Richtung Ahaus unterwegs. Auf der Fahrt hatte sich ein Rad des doppelachsigen Fahrzeugs gelöst. Es rollte über die Gegenfahrbahn und kam im Straßengraben zum Stillstand, ohne weiteren Schaden anzurichten. Der Einschlag des Metallstücks verursachte zum Glück nur Sachschaden. Das Verbundglas hatte gehalten.

Der Grund für diesen Unfall liegt mutmaßlich in einer Begebenheit vom Samstag. Zeugen hatten auf dem Pendlerparkplatz an der BAB A31 in Heek eine verdächtige Feststellung gemacht. Eine Person hatte sich die Bereifung des Anhängers genau angesehen. Als der Mann auf sein Verhalten angesprochen wurde, flüchtete er in einem dunklen Mercedes-Benz mit Ahauser Kennzeichen auf die Autobahn in Richtung Oberhausen. Bei der Flucht versuchte der Unbekannte fortwährend sein Gesicht zu verdecken. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

