POL-BOR: Gronau - Unbekannte greift in Auto

Handtasche entwendet

Gronau (ots)

Die Beifahrertür geöffnet und dann eine Handtasche entwendet hat eine Unbekannte am Dienstag in Gronau. Die Geschädigte hatte ihren Rollator im Wagen verstaut und ihre Handtasche auf den Beifahrersitz gelegt, um dann auf der Fahrerseite einzusteigen. Diesen Moment nutzte die Unbekannte und griff zu. Zu dem Geschehen auf der Sonnenstraße kam es gegen 15.20 Uhr. Die Geschädigte beschrieb die Diebin wie folgt: circa 1,80 Meter groß, circa 30 Jahre alt mit kräftiger Statur. Sie hatte dunkelblondes, zu einem Pferdeschwanz gebundenes Haar. Bekleidet war die Frau mit einem dunkelblauen T-Shirt und einer Jeanshose. Mutmaßlich hatte die Täterin, die mit einem Fahrrad unterwegs war, das Einsteigen beobachtet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

