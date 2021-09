Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrer übersehen und angefahren

Borken (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein 53-Jähriger am Dienstag bei einem Verkehrsunfall in Borken. Der Heidener war gegen 10.45 Uhr mit seinem Pedelec auf dem Radweg der vorfahrtberechtigten Straße Landwehr aus Richtung Heiden kommend in Richtung Borken unterwegs. Zeitgleich befuhr ein 33 Jahre alter Borkener mit seinem Wagen die Straße Alter Kasernenring in Richtung Landwehr, um dort nach rechts abzubiegen. In der Einmündung stießen die ungleichen Verkehrsteilnehmer zusammen, in Folge dessen der Radfahrer stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Heidener zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand geringer Sachschaden an dem Rad.

