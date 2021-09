Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Fahrradkontrollwoche in Borken

Ein Resümee

Borken (ots)

Auch Kontrollen in anderen Städten und Gemeinden des Kreises Borken hatten jüngst bereits gezeigt, dass die Radfahrenden oft entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf Radwegen unterwegs waren. So stach auch in Borken dieses Fehlverhalten besonders ins Auge. Die Polizei hatte in der vergangenen Woche den besonderen Fokus auf das Verkehrsverhalten von Rad- und Pedelecfahrenden gelegt.

Das Ergebnis der Aktion: 98 Mal trafen Polizisten Rad- oder Pedelecfahrende an, die auf dem "falschen" Radweg unterwegs waren. Geisterradler bringen sich und andere in Gefahr. Denn wer entgegen der erlaubten Richtung auf einem Radweg unterwegs ist, riskiert nicht nur einen Zusammenstoß mit einem Zweirad, das in der richtigen Richtung rollt. Gerade an Einmündungen und Ausfahrten droht eine Kollision: Wer einbiegt, rechnet oft nicht mit einem Fahrrad oder Pedelec, das "von rechts" kommt. Immer wieder führt das auch im Kreis Borken zu entsprechenden Unfällen.

Die Fahrradkontrollwoche der Direktion Gefahrenabwehr und Einsatz stellt vor diesem Hintergrund eine von vielen unterschiedlichen Maßnahmen dar. Denn angesichts verhältnismäßig hoher Zahlen an Unfällen mit Pedelec- und Radfahrenden setzt die Polizei im Kreis auf Vorbeugung und Kontrollaktionen, um auf ein konsequent richtiges Verhalten im Straßenverkehr hinzuwirken - und so damit beizutragen, die Unfallzahlen dauerhaft und nachhaltig zu senken.

Neben dem Fahren auf dem falschen Radweg stellten die Beamtinnen und Beamten vor Ort noch weitere Verstöße fest: 24 Mal hielten sie Pedelec- sowie Radfahrende an, die in der Fußgängerzone fuhren. 22 Mal ahndeten sie es, wenn Radfahrende unerlaubt ihr Handy bei der Fahrt nutzten. Insgesamt registrierten die Polizistinnen und Polizisten 203 Verkehrsverstöße, davon 145 durch Rad-, 38 durch Pedelec- und 20 durch Autofahrende.

Die Kreispolizeibehörde Borken wird ihre gezielten Aktionen zur Erhöhung der Sicherheit von Rad- und Pedelecfahrenden fortsetzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell