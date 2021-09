Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Fahrradfahrer kollidieren

Rhede (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 79 Jahre alte Frau am Montag in Rhede zugezogen. Die Pedelecfahrerin war gegen 15.10 Uhr auf der Bahnhofstraße in nördliche Richtung unterwegs, als ein 47 Jahre alter Fahrradfahrer aus Rhede ihren Weg kreuzte. Der Mountainbikefahrer wollte vom Gehweg aus die Straße queren, um seine Fahrt auf der Bahnhofstraße in südliche Richtung fortzusetzen. Die Radfahrenden stießen zusammen, in Folge dessen die Frau aus Rhede stürzte. Zunächst war eine Behandlung nicht erforderlich. Der Sachschaden wird auf circa 200 Euro geschätzt.

