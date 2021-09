Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unfallverursacher fährt weg

Gronau (ots)

Einen Schaden von mehreren Hundert Euro hat ein Unbekannter an einem grauen Wagen bei einem Verkehrsunfall in Gronau hinterlassen. Beim Rangieren vor einer Arztpraxis an der Straße Am Brissenkamp fuhr der Fahrer eines silberfarbenen Vans mit niederländischen Kennzeichen gegen den Citroen. Obwohl es einen lauten Knall gegeben habe und die Geschädigte hinter dem Flüchtigen hergerannt sei, sei der Unfallverursacher weggefahren, schilderte ein Zeuge. Zu dem Geschehen kam es am Montag gegen 12.00 Uhr. Dem Flüchtigen beschrieb der Zeuge wie folgt: Circa 1,80 Meter groß, dünne Statur, circa 20 Jahre alt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat: Tel. (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell