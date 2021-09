Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Durch Sonne geblendet

Radfahrerin angefahren

Bocholt (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine 22 Jahre alte Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag zugezogen. Die Bocholterin war gegen 10.20 Uhr auf dem Radweg der Dinxperloer Straße aus Richtung Markgrafenstraße kommend in Richtung Westring unterwegs. Als sie gerade die Kreuzung Herzogstraße/Karlstraße passierte, kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Wagen eines 76-jährigen Bocholters. Der Autofahrer wollte von der Dinxperloer Straße nach links in die Herzogstraße einbiegen. Er sei von der tiefstehenden Sonne geblendet worden, gab der Abbiegende an. Die Ampel zeigte für beide Unfallbeteiligte grün. Die Schwerverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt rund 2.700 Euro geschätzt.

