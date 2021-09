Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Zusammenstoß beim Einbiegen

Borken (ots)

Ein leicht verletzter Autofahrer und ein Sachschaden von circa 35.000 Euro - so stellt sich die Bilanz eines Verkehrsunfalls dar, zu dem es am Montag in Borken gekommen ist. Ein 72-jähriger Raesfelder befuhr gegen 12.10 Uhr die B67 in Borken und nahm die Abfahrt zur B70. Als der Raesfelder nach links auf diese einbiegen wollte, kam es zur Kollision mit dem Wagen eines 27-Jährigen: Der Dülmener hatte die B70 in Richtung Borken befahren und sich dabei hinter einem anderen Fahrzeug befunden, das nach rechts auf die B67 abbog. Der 27-Jährige erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell