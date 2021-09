Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch misslingt

Gronau (ots)

Stand gehalten hat eine Eingangstür zu einem Bürogebäude in Gronau. Unbekannte hatten mehrfach ein Hebelwerkzeug angesetzt. Zu dem Geschehen an der Enscheder Straße kam es zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Montag, 09.00 Uhr. Die Polizei erbittet Hinweis an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

