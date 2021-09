Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Räder berühren sich

Radfahrerin verletzt

Isselburg (ots)

Leichte Verletzungen hat die Fahrerin eines Rennrads am Sonntag in Isselburg bei einem Verkehrsunfall erlitten. Die 42-Jährige hatte in einer Gruppe von Radfahrern gegen 13.40 Uhr die Straße Höftgraben in Richtung Bocholt befahren. Dabei geriet sie mit ihrem Vorderreifen an das Rennrad einer Radfahrerin vor ihr, verlor die Kontrolle und stürzte in den Grünstreifen neben der Straße. Ein Rettungswagen brachte die Bocholterin in ein Krankenhaus.

