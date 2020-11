Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Up-Fahrer mit 3,11 Promille gestoppt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg-Fallersleben, Westerlinge 27.11.20, 01.30 Uhr

Zum Glück noch rechtzeitig bevor Schlimmeres passiert wurde in der Nacht zum Freitag ein 52 Jahre alter Wolfsburger aus dem Verkehr gezogen. Der 52-Jährige wurde nach einem Zeugen-hinweis von einer Polizeistreife gestoppt, als er um 01.30 Uhr seinen VW Up auf einem Parkplatz eines Schnellrestaurants an der Straße Westerlinge abstellte. Bei der anschließenden Überprüfung ergab ein Alkoholtest 3,11 Promille. Daraufhin ordneten die Beamten eine Blutprobe an, stellten den Führerschein des absolut fahruntüchtigen Wolfsburgers sicher und untersagten die Weiterfahrt. Aus Gefahren abwehrenden Gründen wurde auch der Fahrzeugschlüssel einbehalten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell