POL-WOB: Polizei Wolfsburg kündigt für den Black Friday konsequente Überwachung an

Wolfsburg, 26.11.20

Für den morgigen Black Friday kündigt Markus Glomb als Leiter des Fachbereichs Einsatz der Wolfsburger Polizei eine konsequente Überwachung der Corona-Verfügungen im Stadtgebiet an. Für den als Beginn der Weihnachtseinkaufsaison etablierten Tag des Einzelhandels rechnet die Polizei mit vielen Besuchern gerade in der Innenstadt und im Gewerbegebiet Heinenkamp. Daher werden wir mit rund 45 Einsatzkräften deutlich sichtbar die Präsenz- und Kontrollmaßnahmen intensivieren.

Der Polizeirat erinnert an die wichtigen Bestimmungen der Corona-Verordnung: Danach ist neben den Kontaktbeschränkungen und dem Abstandsgebot besonders für stark frequentierte Bereiche des Stadtgebietes verpflichtend eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. "Wir werden in der Innenstadt die Fußgängerzone, den Willy-Brandt-Platz, den Haupt- und den Zentralen Omnibusbahnhof, den Sara-Frenkel-Platz, das Phaeno-Gelände sowie den Bereich des Designer-Outlets besonders im Blick haben.

Nach der anfänglich hohen Akzeptanz der Bestimmungen, haben unsere Einsatzkräfte in den letzten fünf Tagen 202 Ordnungswidrigkeitenanzeigen nach dem Infektionsschutzgesetz gefertigt. Daher werden wir, so Glomb, bei den notwendigen Kontrollen durch Einheiten der Bereitschaftspolizei unterstützt. In dieser bundesweiten Ausnahmesituation werden wir die Überprüfungen zur Infektionseindämmung auch am bevorstehenden Wochenende und in den kommenden Wochen fortsetzen.

