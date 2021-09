Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vandalen in Harwick

Gescher (ots)

So mancher wird das Dach bei Regen schon gerne genutzt haben. Die liebevoll hergerichtete Schirmschoppe des Schützenvereins St. Ludgerus Harwick ist nun das Ziel unerwünschter Gäste gewesen. Mehrere Fenster eingeworfen sowie eine hölzerne Sitzbank beschädigt haben Unbekannte zwischen Samstag, 17.00 Uhr, und Sonntag, 08.00 Uhr. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell