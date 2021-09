Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg-Anholt - Firmenwagen angegangen

Isselburg (ots)

Unbekannte haben sich in Isselburg-Anholt gewaltsam an einem parkenden Firmenwagen zu schaffen gemacht. Die Täter warfen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein, gelangten jedoch nicht ins Innere. Abgespielt hat sich das Geschehen zwischen Freitag, 13.00 Uhr, und Samstag, 12.00 Uhr, auf einem Firmengrundstück an der Klever Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell