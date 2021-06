Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Esterwegen - Lkw-Fahrer mit 3,34 Promille am Steuer

Esterwegen (ots)

Die Polizei Papenburg wurde am späten Montagabend zu einem Einsatz in die Tulpenstraße geschickt. Mehrere Anrufer hatten mitgeteilt, dass dort ein Lkw die Straße blockiere. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass dort tatsächlich ein Lkw mit laufendem Motor im Einmündungsbereich stand. Der 38-jährige polnische Fahrer schlief am Steuer. Ein später bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,34 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein, die Fahrerkarte sowie der Lkw-Schlüssel wurden beschlagnahmt. Die Nacht verbrachte der Mann in Polizeigewahrsam.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell