Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wietmarschen - Mehrfamilienhaus in Brand geraten

Wietmarschen (ots)

Am Montagabend wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz im Häherweg in Wietmarschen alarmiert. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es gegen 19 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus. Personen wurden nicht verletzt. Das Haus wurde bei dem Feuer gänzlich zerstört. Die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 50 Einsatzkräften vor Ort. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 500.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell