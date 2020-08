Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Einbruch in Eisdiele

Hattingen (ots)

In der Nacht zu Mittwoch drangen Unbekannte in eine Eisdiele an der Essener Straße ein. Ein Lieferant entdeckte den Einbruch am frühen Mittwochmorgen und verständigte den Eigentümer. Die Täter drückten ein Oberlichtfenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Sie durchsuchten Schränke und Gegenstände, als Beute erlangten sie einen kleinen Münzgeldbetrag aus der Ladenkasse. Die Täter verließen das Geschäft wieder über das Einstiegsfenster.

