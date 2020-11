POL-PDLD: Geschwindigkeitsmessungen

Polizeidirektion Landau

Am Montagnachmittag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Geschwindigkeitsmessungen in der Hauptstraße in Knittelsheim durch. In der dortigen 30 km/h Zone wurden insgesamt 25 Autofahrer zu schnell gemessen. Der "Spitzenreiter" war mit 57 km/h unterwegs. In den letzten Monaten gingen vermehrt Hinweise ein, dass in die Autofahrer viel zu schnell durch Knittelsheim fahren.

