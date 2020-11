Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: St. Martin - 12-Jähriger leicht verletzt

St. MartinSt. Martin (ots)

In der Maikammerer Straße stieß gestern Morgen (09.11.2020, 07.45 Uhr) ein 12 Jahre alter Mountainbiker mit einem bevorrechtigten PKW zusammen, als er von einem Feldweg in die Straße bog. Durch die Kollision mit der Stoßstange wurde er über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert. Er erlitt Schrammen am Schienbein, weshalb ein Arzt aufgesucht werden musste.

