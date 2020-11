Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Asbestplatten illegal entsorgt

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Landau-MörzheimLandau-Mörzheim (ots)

Am vergangenen Wochenende, zwischen Freitag, 06.11.20, und Sonntag, 08.11.20, entsorgten Unbekannte in der Verlängerung der Göcklinger Straße in Landau-Mörzheim mehrere asbesthaltige Wellzementplatten. Die Platten stammen eventuell von einem kleineren Anbau und wurden scheinbar bereits mehrfach lackiert. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise - insbesondere im Hinblick auf die auffälligen Lackreste auf den Platten - unter 06341/287-3333 oder kilandau@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Kriminalinspektion Landau

Neis

Telefon: 06341-287-3333

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell