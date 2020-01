Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 29.01.2020 für den Bereich Salzgitter.

Salzgitter (ots)

Täter scheiterten bei einem Einbruchsversuch.

Salzgitter, Bad, Hagenstraße, Schulkomplex, 27.01.2020, 17:45 Uhr-28.01.2020, 06:30 Uhr. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass durch die unbekannten Täter ein Glaselement einer Zugangstür herausgedrückt wurde, um sich auf diese Weise einen Zugang zu dem Objekt zu verschaffen. Offensichtlich gelang es den Tätern nicht, in das Gebäude einzudringen.

Täter entwendeten Zigaretten aus einem Automaten.

Salzgitter, Flachstöckheim, Neue Straße, 27.01.2020, 22:15 Uhr-28.01.2020, 08:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein an einer Hauswand montierter Zigarettenautomat gewaltsam geöffnet wurde. Die Polizei schließt bei den Ermittlungen nicht aus, dass bei der Tat eine Flex eingesetzt wurde. Die Täter erbeuteten offensichtlich zahlreiche Zigaretten und Bargeld. Die Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Zeugenaufruf: Der Automat befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Wohnungen. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass Zeugen auffällige Feststellungen gemacht haben könnten. Diese werden daher gebeten, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Mülleimer wird durch Feuer beschädigt.

Salzgitter, Bad, Marienplatz, 28.01.2020, 18:35 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass im Bereich der Tiefgarage "Marienplatz" ein Mülleimer durch ein Feuer beschädigt wurde. Der Brand konnte gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von mindestens 100 Euro. Die Polizei schließt nicht aus, dass das Feuer vorsätzlich verursacht wurde und bittet Zeugen, sich mit der Polizei in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer 05341/8250 in Verbindung zu setzen.

Täter beschädigten Pkw.

Salzgitter, Kniestedter Straße, 24.01.2020, 17:05 Uhr-26.01.2020, 20:00 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen ergaben, dass ein am Fahrbahnrand geparkter Pkw VW offensichtlich vorsätzlich am Lack beschädigt wurde. Es entstand hierbei ein Schaden von mindestens 2.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Fußgänger wurde von Pkw erfasst.

Salzgitter, Humboldtallee Nähe Otto-Hahn-Ring, 29.01.2020, 08:30 Uhr. Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass ein 79-jähriger Fußgänger beim Überqueren der Humboldtallee, aus Richtung Salzgittersee kommend, von dem Pkw eines 19-jährigen Fahrers erfasst und dabei offensichtlich schwer verletzt wurde. Der verletzte Mann wurde von ca. 6-7 Ersthelfern noch an der Unfallstelle versorgt. Ein alarmierter Rettungshubschrauber verbrachte den Mann in eine Klinik nach Hannover. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Aufnahme des Unfalls musste der Bereich zeitweise voll für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Derzeit ermittelt die Polizei die Unfallursache und die Schadenshöhe. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Pressestelle

Matthias Pintak

Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell