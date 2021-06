Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wilsum - Rennradfahrer tödlich verletzt

Wilsum (ots)

Am Montagnachmittag ist es auf der Hauptstraße in Wilsum zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Ein 67-jähriger Rennradfahrer aus den Niederlanden kam dabei ums Leben. Er war gegen14.20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Gölenkamper Straße in Richtung Wislum unterwegs. Beim Überqueren der Hauptstraße übersah er den in Richtung Uelsen fahrenden VW Golf einer 36-jährigen Frau aus Emlichheim. Es kam zum Zusammenstoß. Der Mann aus Woerden wurde so schwer verletzt, dass er unmittelbar nach Einlieferung ins Krankenhaus verstarb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock. Ihre beiden mit im Fahrzeug sitzenden Kinder blieben unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell