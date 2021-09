Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Elektrofahrräder aus Garage gestohlen

Borken (ots)

Entwendet haben Unbekannte in der Nacht zum Montag zwei Pedelecs. Diese hatten verschlossen in einer Garage auf einem Grundstück an der Kettelerstraße gestanden. Die Täter erbeuteten ein blaues Pedelec vom Typ Gazelle Arroyo C7 + HMB Elite und ein weiteres Elektrofahrrad vom Typ KTM Cento 8. Zu einer ähnlich gelagerten Tat kam es in der gleichen Nacht auch auf einem anderen Grundstück an der Kettelerstraße. Dort blieb es jedoch beim Versuch: Die Täter brachen eine Gartentür auf, entwendeten die darin stehenden Räder jedoch nicht. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

