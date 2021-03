Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lks. KN) Von der Fahrbahn abgekommen (10.03.2021)

Gottmadingen (ots)

Zwei leicht verletzte Personen und ein Sachschaden von über 5.000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in der Erwin-Dietrich-Straße. Eine 82-jährige Toyota-Fahrerin fuhr in Richtung Einmündung der Lindenstraße, als aus dieser Straße ein 51-jähriger Ford-Fahrer in die Erwin-Dietrich-Straße einbog. Aus bislang unbekannten Gründen kam die 82-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Frau und ihr Mitfahrer wurden hierbei leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

