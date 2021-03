Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Zwei alkoholisierte Autofahrer (10.03.2021)

Konstanz (ots)

Beamte des Polizeireviers Konstanz haben am Mittwochabend gleich zwei Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Kurz vor 21.00 Uhr kontrollierten sie in der Oberlohnstraße einen 37-jährigen Fahrer eines VW und konnten hierbei Atemalkoholgeruch wahrnehmen. Die Beamten veranlassten einen Atemalkoholtest, der über 1,2 Promille ergab und ordneten die ärztliche Entnahme einer Blutprobe an. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Weiterfahrt untersagt.

Ebenfalls Anzeichen von Alkoholeinwirkung zeigte ein 58-jähriger Porsche-Fahrer, der gegen 22.45 Uhr in der "Unteren Laube" von einer Streifenwagenbesatzung angehalten und überprüft wurde. Nach einem positiven Atemalkoholtest, der über 1,1 Promille ergab, wurde der Autofahrer ebenfalls ins Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe gebracht, der Führerschein beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell