POL-KN: (Reichenau, Lkrs. KN) Tier ausgewichen und von der Fahrbahn abgekommen (11.03.2021)

Reichenau (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von über 15.000 Euro ereignete sich am frühen Donnerstagmorgen gegen 03.45 Uhr auf der B 33. Ein 52-jähriger VW-Fahrer war von Konstanz in Richtung Singen unterwegs, als zwischen den Ausfahrten Allensbach-Mitte und Allensbach-West ein Wildtier die Fahrbahn querte. Nach seinen eigenen Angaben wich der 52-Jährige dem Tier aus, kam hierbei von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Wildschutzzaun. Der VW, an dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand, musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

