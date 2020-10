POL-HX: Blitzer in Bad Driburg mit Autolack besprüht - Zeugen gesucht

Kreispolizeibehörde Höxter

Die Scheibe der Kamera der Geschwindigkeitsmessanlage auf der B 64 in Bad Driburg wurde am Montag, 05.10.2020, mit Autolack besprüht. Der Unbekannte beging die Straftat mutmaßlich in den frühen Morgenstunden. Die Polizei Höxter ermittelt und sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, Telefon: 05271/9620. /ell

