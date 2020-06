Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl von Baumaschinen an der Baustelle Fehrbachtunnel

Pirmasens (ots)

Bereits in der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde an der Baustelle eine große Rüttelplatte entwendet. Für den Tatzeitraum von Donnerstag, 18:00 Uhr, bis Samstag, 16:00 Uhr, wurde jetzt der Diebstahl einer weiteren Rüttelplatte gemeldet. Diese Rüttelplatte der Firma Ammann war ebenfalls zwischen dem Schild und der Schaufel eines Baustellenbaggers eingeklemmt und wiegt 500 kg. Der Wert beträgt circa 15.000 Euro. Auf dem Baustellen-Lagerplatz oberhalb des Fehrbachtunnels ("alte B10") wurde das Bügelschloss eines der dort abgestellten Container durchtrennt. Aus dem Innern wurden ein Stromaggregat, ein Grabenstampfer und eine Rüttelplatte im Gesamtwert von knapp 14.000 Euro entwendet. Die Tatzeit liegt hier zwischen Freitag, 17:00 Uhr, und Samstag, 15:00 Uhr. Die Taten dürften in Zusammenhang stehen und die Täter waren in der Lage, schweres Gerät abzutransportieren. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

