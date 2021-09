Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Unfall mit Tretrollerfahrer

Gescher (ots)

Leichte Verletzungen erlitt ein Siebenjähriger bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen in Gescher. Der Gescheraner war gegen 07.25 Uhr mit seinem Tretroller zusammen mit zwei weiteren Kindern auf einem Verbindungsfußweg von der Bahnhofstraße kommend in Richtung Schützenstraße unterwegs. Der Siebenjährige fuhr, ohne auf den Verkehr zu achten auf die Schützenstraße. Dort stieß er mit dem Wagen eines 21 Jahre alten Ahausers zusammen. Der Autofahrer hatte die Schützenstraße aus Richtung Hauskampstraße kommend in Richtung Prozessionsweg befahren und seine Geschwindigkeit an der Einmündung Schützenstraße/Von-Galen-Straße aufgrund der Vorfahrtregelung "Rechts-vor-links" reduziert. Als er wieder beschleunigt habe, sei der Rollerfahrer vom linken Gehweg auf die Straße gefahren, gab der 21-Jährige an. Der Rettungsdienst brachte das Kind in ein Krankenhaus. Die Mutter des Leichtverletzten erschien am Unfallort. Der Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell