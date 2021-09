Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Legden/Ahaus - Mit Blaulicht unterwegs

Legden/Ahaus (ots)

Mit eingeschaltetem Blaulicht sei ein 21-Jähriger am Dienstag zunächst auf der BAB A 31 und später auf dem Adenauerring in Ahaus unterwegs gewesen. Zeugen gaben an, dass sie zunächst an eine zivile Polizeistreife gedacht hätten, als sich das Fahrzeug gegen 21.50 Uhr mit hoher Geschwindigkeit auf der Autobahn aus Richtung Oberhausen genähert habe und vor deren Wagen eingeschert sei. Anhaltezeichen seien aber nicht gefolgt. Der dunkle Audi habe an der Anschlussstelle Legden/Ahaus die A31 verlassen und sei weiter in Richtung Ahaus gefahren. Am Kreisverkehr Legdener Straße/Gescher Damm/Adenauerring/Schumacherring habe der Autofahrer erneut das Blaulicht eingeschaltet. Die Polizei bittet mögliche Geschädigte sowie Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

