Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Dooring-Unfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Leicht verletzt wurde eine Radfahrerin am Dienstag, 11. Mai, bei einem Verkehrsunfall an der Uphofstraße. Gegen 10.30 Uhr öffnete ein 42-Jähriger aus Münster plötzlich die Fahrertür seines geparkten Nissans. Die 68-jährige Fahrradfahrerin stieß gegen die Tür und kam zu Fall. Ein Rettungswagen brachte die Frau aus Hamm in ein Krankenhaus, das sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Es entstand geringer Sachschaden.(hei)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell