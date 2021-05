Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Leergutdiebstahl mit geklautem Fahrrad

Hamm-Mitte (ots)

Am Dienstag, 11. Mai, gegen 3.20 Uhr, beobachtete ein aufmerksamer Zeuge auf einem Parkplatz an der Wilhelmstraße einen bislang unbekannten Mann dabei, wie er mehrere Kisten Leergut in einem Gebüsch versteckte.

Nachdem der Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er mit einem Fahrrad inklusive Anhänger in Richtung eines angrenzenden Supermarktgrundstücks.

Vor dem Getränkedepot des Supermarkts trafen die Polizisten dann auf das Fahrrad samt Anhänger - der Täter war allerdings nicht vor Ort. Außerdem war schnell klar: Das Zweirad stammt aus einem Diebstahl.

Der Mann ist etwa 1,80 Meter groß, geschätzt zwischen 30 und 40 Jahre alt und trug eine weiße Jacke sowie eine Jogginghose.

Hinweise zu dem Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen.(hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell