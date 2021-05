Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwölfjähriger bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm Norden (ots)

Ein 12-jähriger Junge wurde als Fußgänger auf dem Bockumer Weg am Montag, 10. Mai, nach einem Zusammenstoß mit einem Auto verletzt. Ein 25-jähriger VW-Fahrer war gegen 16.30 Uhr auf dem Bockumer Weg in westlicher Richtung unterwegs, als der Junge auf die Straße trat. Das Kind wurde von dem Pkw erfasst, verletzte sich leicht und wurde durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Dieses konnte der 12-Jährige nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. An dem VW entstand geringer Sachschaden.(rs)

