Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Vier Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm Sandbochum (ots)

Am Montag, 10. Mai, forderte ein Auffahrunfall auf der Dortmunder Straße vier verletzte Personen. Gegen 15.50 Uhr bremste eine 23-jährige Fiat-Fahrerin in Höhe der Anschlussstelle zur Autobahn 1, ihr Fahrzeug aufgrund eines Rückstaus vor einer roten Ampel ab. In der Folge fuhr eine 44-jährige Seat-Fahrerin auf den Fiat auf. Ein 44-jähriger BMW-Fahrer fuhr wiederum auf den Seat auf. Die Fahrzeugführer wurden alle leicht verletzt, ebenso eine 25-jährige Beifahrerin im Fiat. Zwei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 15.000 Euro geschätzt.(rs)

