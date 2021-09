Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Pkw prallt gegen Baum

Kind in Lebensgefahr

Isselburg (ots)

Schwere Verletzungen haben die drei Insassen eines Pkw am Donnerstag in Isselburg bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 30-Jährige hatte gegen 07.30 Uhr mit ihrem Wagen die Werther Straße in Richtung B67 befahren. Aus noch ungeklärter Ursache verlor die Isselburgerin die Kontrolle über ihren Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Die Fahrerin und ein fünfjähriges Kind erlitten schwere Verletzungen, bei einem dreijährigen Kind bestand Lebensgefahr. Ein Rettungshubschrauber transportierte es in eine Klinik; die beiden anderen Verletzten kamen mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro.

