Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Fahrraddiebstähle am Telgenkamp

Stadtlohn (ots)

Unbekannte haben zwei Fahrräder am Telgenkamp in Stadtlohn entwendet. Beide Pedelecs hatten die Geschädigten unter deren Carports verschlossen abgestellt. Die möglichen Tatzeiträume variieren zwischen Dienstag, 18.00 Uhr, und Mittwoch, 08.30 Uhr, sowie Mittwoch zwischen 06.00 und 09.00 Uhr. Bei dem Diebesgut handelt es sich um schwarze Räder des Typs Gudereit EC 4LTD7 sowie Gazelle Chamonix T10. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus: (02561) 9260.

