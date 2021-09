Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Dieb flüchtet

Fahrrad und Beute bleibt zurück

Gronau (ots)

Sein Fahrrad zurückgelassen hat ein Ladendieb am Mittwoch in Gronau. Der Unbekannte entnahm Sonnenbrillen aus einem Präsentationsständer an der Neustraße und ging weg, ohne zu bezahlen. Als er bemerkte, dass eine Zeugin die Verfolgung aufgenommen hatte, rannte er zu einem Fahrrad und versuchte aufzusteigen. Dieses Unterfangen misslang, da sich ein weiterer Zeuge in den Weg stellte und den Mann zunächst festhielt. Schließlich gelang ihm dennoch die Flucht: zu Fuß. Die zuvor entwendeten Brillen, eine mutmaßlich ebenfalls gestohlene Fototasche sowie sein Fahrrad blieben zurück. Der Täter wird wie folgt beschrieben: circa 1,70 bis 1,75 Meter groß, schwarze Haare, Dreitagebart. Der Flüchtige mit dunklem Teint trug eine dunkle Jacke. Die Polizei erbittet Hinweise an die Kripo Gronau: Tel. (02562) 9260.

