Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Stromkabel von Baustelle gestohlen

Hückelhoven-Hilfarth (ots)

Auf einer Baustelle an der Callstraße haben unbekannte Täter Stromkabel abgeschnitten und diese gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 12.30 Uhr am Freitag (30. Juli) und 7 Uhr am Montag (2. August).

